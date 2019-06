Alleanza per gli utenti contro la disinformazione online

MotoGp – Dovizioso senza peli sulla lingua - dall’Alleanza con Petrucci all’abolizione dei test privati : “regolamento cambiato per limitarci” : Andrea Dovizioso non ha paura di dire ciò che pensa con sincerità: le parole del forlivese al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya Sono andate in scena oggi le prime due sessioni di prove libere del Gp di Catalunya 2019: i piloti della MotoGp sono scesi in pista a Barcellona per iniziare il lavoro in sella alle loro moto in vista della gara di domenica pomeriggio. Nel pomeriggio, sul circuito del Montmelò, è ...

Emilia Romagna - Pd oltre Ferrara : resiste a Lega con giovani e civismo. “Regionali? Servono piedi per terra e Alleanza larga” : L’Emilia-Romagna “rossa” regge l’urto dell’ondata leghista e riparte dai ballottaggi per tentare l’impresa di mantenere il governo della Regione alle elezioni in autunno, in un territorio che per la prima volta è contendibile. Sulle Regionali è inevitabile che si allunghi l’ombra della sconfitta di Ferrara, fortino del centrosinistra dal Dopoguerra, e Forlì. Eppure nel complesso il centrosinistra resiste ...

A Bologna le regioni leader di Cina - USA - Africa - Francia e Germania per un’Alleanza con l’Emilia-Romagna : nasce la rete internazionale per la crescita sostenibile : Pensare il futuro partendo dal presente, con risposte che già ora guardino ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso una modello di crescita che sia realmente sostenibile. In un contesto globale che cambia a grande velocità, alcune regioni hanno innescato processi di innovazione sociale, economica e ambientale, assumendo un ruolo di guida nei rispettivi contesti. La collaborazione fra questi territori diventa così garanzia di ...

Renault - La Francia è pronta a ridurre la quota per rafforzare lAlleanza con Nissan : Bruno Le Maire torna a parlare del futuro della Renault a pochi giorni dal fallimento delle trattative per la fusione con la Fiat Chrysler. Il ministro dell'Economia francese, da più parti accusato di aver tenuto un atteggiamento poco comprensibile nella gestione della vicenda, ha in particolare ribadito come la priorità per la Francia resti l'Alleanza con la Nissan, ma ha rivelato un particolare non di poco conto: la possibilità che l'attuale ...

“Per ora è impossibile”. Il verde Lamberts esclude l’Alleanza con il M5S : Milano. “Un gruppo con i Cinque stelle? Al momento è impossibile”. Lo dice chiaro e con grande conoscenza delle intricate cose della politica italiana Philippe Lamberts, copresidente del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. “Ci sono stati contatti, certo, ma per ora la strada è sbarrata. Lo dico

Un’Alleanza globale per rendere trasparente il prezzo dei farmaci : Le spese per la ricerca e lo sviluppo non giustificano il prezzo elevato di molti medicinali, soprattutto quelli contro il cancro. Molti paesi, sia ricchi sia in via di sviluppo, chiedono maggiore chiarezza. Leggi

"Rivedere l'Alleanza con Renault" Nissan alza il tiro per il via libera: Mentre si attende il via libera del Cda di Renault alla fusione con Fca (domani è in programma la riunione del board) e il viaggio del presidente del gruppo italo-americano John Elkann in Giappone per convincere Nissan a partecipare all'operazione, il ceo del gruppo nipponico Hiroto Saikawa inizia ad avanzare le richieste in caso di disco verde alla fusione italo-francese

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la fusione. Nissan : revisione integrale dell’Alleanza : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...

Maltempo - Alleanza Cooperative : “Danni all’agricoltura per 2 milioni” : “Smottamenti, allagamenti, straripamenti di fiumi, serre spazzate via dalla furia dell’acqua e cio’ che si e’ salvato prima ammuffisce dopo. E’ di oltre due miliardi il primo bilancio dei danni determinati dal Maltempo con pesanti ripercussioni sulla frutta di stagione”. Così Giorgio Mercuri, Presidente Alleanza Cooperative Agroalimentari in una lettera al Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio ...

Per Luca Bergamo "l'Alleanza tra M5s e Lega non funziona più” : Roma. “Credo proprio che adesso il Movimento cinque stelle debba voltare lo sguardo da un’altra parte. So che non spetta a me dirlo. Ma deve partire un confronto, sia dentro il Movimento sia dentro il Pd”. E le parole che consegna al Foglio, nelle ore di massimo tramestio dentro al governo Legastell

Nasce l’Alleanza AIGAE-ITALIA NOSTRA per tutelare e raccontare il territorio italiano : “Firmato il protocollo con Aigae. Le Guide Ambientali Escursionistiche saranno le nostre emissarie sul territorio e sapranno valorizzare tutto ciò che noi abbiamo protetto finora e che intendiamo far conoscere ad un pubblico più vasto”: lo ha affermato Mariarita Signorini, Presidente Nazionale di Italia NOSTRA, a margine della firma del Protocollo d’intesa con Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, avvenuta oggi a Roma ...

Financial Times - trattative per Alleanza Fca-Renault: Fiat Chrysler Automobiles e Renault sono in trattativa per dar vita a un'alleanza.

"Fca in trattative avanzate per un'ampia Alleanza con Renault". L'indiscrezione del FT : Fca è in “trattative avanzate” per un’ampia collaborazione con Renault che, in futuro, potrebbe tradursi nell’ingresso di Fiat Chrysler nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L’indiscrezione del Financial Times riaccende la febbre da risiko nell’industria automobilistica, con le case automobilistiche a caccia di alleanze per affrontare le sfide strutturali del settore.Le trattative sono ...