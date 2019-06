20 libri a tema Lgbt per spiegare ai bimbi che l' amore è amore

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) di Elisabetta InvernizziUn libro, per raccontare ai bambini i mille modi in cui essere famiglia, è ancora una buona idea. La letteratura, in Italia, però non è molto vasta. Segno che c’è ancora tanta strada da fare sul cammino dei diritti. Anche in libreria, dove ad aprire la strada, nel 2011, è stata una piccola casa editrice milanese, Lo Stampatello, nata dall’idea di due mamme che volevano colmare un vuoto nel mondo deiper bambini. Ma qualcosa si muove. Oggi ci sono fiabe che raccontano le famiglie arcobaleno, racconti di adolescenti alle prese con la scoperta della propria identità e graphic novel che ricordano i tempi bui del Ventennio quando gli omosessuali venivano mandati al confino.Attaccate dai benpensanti, preoccupati di indottrinare i bambini secondo la cultura del gender, le storie illustrate con due mamme o ...

