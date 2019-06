‘Una perfetta bugia’ | nuovo libro giallo per Peter Swanson

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Giugno 2019 è un mese particolarmente intenso per il numero di pubblicazioni letterarie, fra queste fa bella mostra di sé una vicenda narrata da un vero professionista del, lo scrittore. La sua ultima opera è “Unabugia” (Einaudi, pag. 316) e sarà pubblicata il 25 giugno. Del romanziere americano si ricordano diverse crime stories che hanno appassionato i lettori. Il suo esordio nel mondo della scrittura avviene nel 2014 con “The Girl with a Clock for a Heart”; per il 2015, invece, pubblica un titolo che non lascia spazio a tentennamenti, “Quelli che meritano di essere uccisi”; degno di citazione è “All the Beautiful Lies” del 2018. Un altroche si armonizza alla perfezione con l’attesothriller è “Il lungo inganno” del 2014: anche qui è presentata un’esistenza solo apparentemente banale. Trama delIl momento della presentazione della ...

