Roger Federer | supera David Goffin e vince per la decima volta ad Halle | andrà in doppia

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer vince il torneo per la decima volta - batte Goffin ed è seconda testa di serie a Wimbledon : Roger Federer fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per la decima volta nella sua casa Tennistica putativa, quella di Halle, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon: Federer, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto ...

ATP Halle – Tsonga fa faticare Federer - ma Roger la spunta al terzo set : lo svizzero ai quarti : Roger Federer piega Tsonga e vola ai quarti di finale del torneo ATP di Halle Tsonga ha fatto sudare Roger Federer oggi pomeriggio agli ottavi di finale del torneo ATP di Halle, in corso sui campi in erba della città tedesca. Il tennista svizzero è però riuscito ad avere la meglio al terzo set, portandosi a casa la vittoria, dopo due ore e 16 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 4-6, 7-5. Il numero 3 del ranking mondiale adesso si prepara ...

Tennis - ATP Halle 2019 : Roger Federer supera in due set Millman. Lo svizzero agli ottavi di finale contro Tsonga : Missione compiuta per Roger Federer che inizia con una vittoria la sua avventura sull’erba dell’ATP di Halle (Germania). Lo svizzero, all’esordio su questa superficie, ha ottenuto il successo contro l’australiano John Millman (n.57 del mondo) con il punteggio di 7-6 (1) 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match non semplice per lo svizzero, che affrontava un rivale che agli US Open 2018 gli aveva giocato un brutto ...

Tennis - Roger Federer : “Dopo la terra rossa - il fisico ha risposto bene. Voglio il decimo titolo ad Halle” : Roger Federer è pronto al suo esordio stagionale sulla sua amata erba e lo farà in quello che ormai è un torneo di casa per lo svizzero, l’ATP di Halle. Il campione di Basilea si è presentato in conferenza stampa e ha parlato della sua attuale condizione fisica e di come ha risposto il corpo dopo il ritorno sulla terra rossa: “Mi sento molto bene fisicamente, non ho avuto problemi dopo aver giocato alcuni tornei sul rosso e questo è ...

Tennis - record vincitori Slam : Roger Federer comanda con 20 - ma Rafael Nadal incombe a -2 : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera: mai nessuno nella storia, considerando anche le donne, si è imposto così tante volte in una prova dello Slam (battuto il record dell’australiana Margaret Smith-Court, 11 sigilli all’Australian Open). Il mancino di Manacor ...

Tennis - John McEnroe : “I record di Roger Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa Nadal” : Il 39esimo capitolo della saga tra Roger Federer e Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito del Tennis come John McEnroe per analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili record. Come sempre il 60enne ex Tennista nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal non lascia scampo a Roger Federer. Vittoria in tre set e dodicesima finale : Rafael Nadal conquista la sua dodicesima finale della carriera al Roland Garros. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set Roger Federer con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in due ore e venticinque minuti di gioco. Il 39°atto della storica rivalità ha visto il maiorchino prendersi completamente il centro del palcoscenico, centrando la sesta Vittoria in altrettanti incontri contro lo svizzero sulla terra rossa parigina. Federer ha giocato due buoni set, ma ...

Roland Garros 2019 : Roger Federer e Rafael Nadal - 15 anni verso la sfida numero 39 di un tempo non ancora finito : 39 è il numero associato al prefisso telefonico italiano. Nel tennis, però, per qualche giorno (fino a venerdì) avrà un altro significato: il numero si lega all’ormai infinita sfida tra Roger Federer e Rafael Nadal, che da 15 anni continuano a battagliare l’uno contro l’altro sui campi di mezzo mondo, dopo essersi affrontati in quattro continenti su cinque. Le statistiche sono ormai note: nei precedenti 38 scontri diretti ...