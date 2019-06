Mbappé al Real Madrid? Vinicius fa sognare i tifosi | “Arriverà presto”

Calciomercato PSG - Mbappé sogna il Real Madrid : i blancos però non hanno intenzione di esporsi : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto percepire alla proprietà di volersi trasferire al Real Madrid, trovando però un muro dall’altro lato Il Real Madrid potrebbe essere la prossima destinazione di Kylian Mbappè, l’attaccante francese infatti sogna di trasferirsi in Spagna e lo ha fatto capire anche al Paris Saint-Germain. LaPresse/EFE Lo sceicco Nasser però ha scelto di fare orecchie da mercante, dal momento che ...

Real Madrid - niente da fare per Neymar : Hazard c’è ed adesso si punta Mbappè : Intenzioni molto importanti in casa Real Madrid, dopo una stagione deludente i Blancos si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata una decisione: niente Neymar. Secondo quanto riportano oggi i media spagnoli vicino al club blancos il Real Madrid teme il suo eventuale adattamento, secondo ‘AS’ l’agente del calciatore è stato a Madrid tre settimane fa per incontrare ...

Paris Saint-Germain - la rivelazione di Emery : “Mbappé aveva deciso di andare al Real Madrid - poi…” : L’ex allenatore dei parigini ha rivelato un retroscena di mercato relativo a Mbappé e risalente alla scorsa stagione Kylian Mbappé avrebbe potuto trasferirsi al Real Madrid l’anno scorso, ma il Paris Saint-Germain è riuscito a trattenerlo. E’ questa la clamorosa rivelazione di Unai Emery, attuale allenatore dell’Arsenal ma in passato manager proprio dei parigini. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di ‘El ...

Emery - retroscena su Mbappé : “Voleva andare al Real - abbiamo dovuto convincerlo” : Uno dei migliori al mondo, al momento, forse il migliore guardando in prospettiva. Proprio per questo, Kylian Mbappé è corteggiato da qualche big d’Europa. Lui che già in una big è, il Paris Saint Germain, frenato però dal fallimento Champions, che i francesi non riescono a vincere nonostante le tante stelle presenti in squadra. E così, il giovane attaccante ex Monaco ha rischiato anche di andar via dalla capitale d’oltralpe, ...

Calciomercato Real Madrid - offerta shock al Psg per Mbappé [DETTAGLI] : Secondo France Football, il Real Madrid pur di portare in Spagna l’attaccante del Psg Kylian Mbappé è disposto a fare follie. Il record per il trasferimento più costoso di sempre appartiene al Psg con Neymar, pagato 222 milioni. Mbappé potrebbe batterlo visto che, secondo il giornale francese, l’offerta del Real Madrid sarebbe di 280 milioni. Mbappé è una richiesta precisa dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ...