Lozano-Insigne si deve scegliere | non può essere una poltrona per due

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

De Laurentiis : 'Rinnovo Insigne? Al massimo un prolungamento. Trippier e Lozano? Più importanti le cessioni' : Ecco le sue dichiarazioni a Il Corriere dello Sport: ' Insigne non aspetta un incontro con me e nemmeno un rinnovo, al massimo un prolungamento . Se vuole rimanere con noi a vita allora ce lo dice e ...

Calciomercato - le strategie del Napoli : da Insigne a Lozano e Trippier : Dubbi, certezze e obiettivi. Così va il mercato. Anche quello del Napoli. Ufficialmente cominciato la scorsa settimana dopo l'aritmetico approdo in Champions e subito entrato nel vivo con l'incontro ...

Ancelotti in conferenza : “Domani possiamo raggiungere gli 80 punti per chiudere bene la stagione. Insigne resterà. Cessioni scelte già fatte. Non mi interessa fare il manager. Su Lozano - Trippier - Barella e lo Stadio…” : conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Napoli-Cagliari La conferenza stampa di Carlo Ancelotti tecnico del Napoli, dal centro di Castel Volturno: Perché Napoli-Cagliari è importante? “Perché abbiamo l’opportunità di conservare il secondo posto, raggiungere gli 80 punti e chiudere bene la stagione. La squadra dà segnali positivi, continua ad essere brillante, senza segnali di stanchezza, e proveremo a chiudere ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...