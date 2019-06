Gigi Maifredi | “Alla Juve la transizione non esiste Sarri deve vincere la Champions”

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) La Gazzetta intervista, il tecnico del calcio champagne. Fu preso allanella stagione 1990-91 per cambiare il calcio bianconero ma fu una meteora, scrive la rosea: una stagione soltanto chiusa al settimo posto in classifica e con l’esclusione dalle coppe. Proprio la fine che molti tifosi pensano che farà. “La colpa fu mia. Ho mollato troppo presto. Alla fine del girone d’andata avevo già detto alla squadra che non sarei più stato l’allenatore. Non sono stato paziente”. Nessuna analogia con Maurizio, assicura, soprattutto perché era diversa la finalità dellantus quando chiamò lui in panchina: la squadra giocava a uomo e Agnelli voleva cambiare radicalmente con il gioco a zona. Ecco perché fu scelto. “Io sono stato chiamato da un’azienda che produceva un certo tipo di prodotto per cambiarlo,arriva allantus ...

