Federer suona la decima in Germania | Goffin piegato in due set | raggiunta la doppia cifra

(Di domenica 23 giugno 2019)super sull’erba tedesca: il numero 3 al mondo manda al tappetoin due set e si aggiudica il torneo ATP di Halle E’ un Rogerstrepitoso quello sceso in campo sull’erba di Halle: il tennista svizzero ha iniziato la stagione in questa superficie in maniera impeccabile. Il percorso verso Wimbledon inizia con una speciale vittoria per il numero 3 al mondo. AFP/LaPresseha infattioggi il suo rivale, David, in soli due set dopo un’ora e 25 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-1. Un successo che permette adi raggiungere quota 102 trofei conquistati in carriera e che fa preoccupare tutti gli avversari per la splendida forma dello svizzero. L'articololainin due set,laal torneo ATP di Halle SPORTFAIR.

