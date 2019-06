Scoiattolo incastrato in un tombino | è salvo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Lo scorso febbraio a, a Bensheim, in Germania, era capitato a un topo. Troppo grasso per passare da un, era rimastoed erano serviti i vigili del fuoco per salvarlo. Ora, sempre in Germania ma stavolta a Dortmund, è successa la stessa cosa a uno. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno visto la testa dell’animale che spuntava da un buco nel coperchio. I tentativi iniziali di liberare l’animale non hanno avuto successo, quindi l’intera copertura delè stata rimossa e portata in una clinica veterinaria nelle vicinanze, mentre la polizia è stata chiamata a sorvegliare la fogna aperta. I veterinari hanno utilizzato l’anestetico per calmare loe quindi liberare l’animale dal. L’animale che ha riportato solo ferite superficiali sul collo e stato poi rimesso in libertà. ...

