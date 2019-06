Napoli | choc a Chiaia | entrano in gioielleria con la pistola e portano via i Rolex

Choc a Napoli : 40enne muore nella metropolitana - stop ai treni per 90 minuti : stop della circolazione nella stazione ferroviaria di Montesanto, bloccata per oltre un'ora a seguito del decesso di un passeggero. L'interdizione delle corse è cominciata intorno le...

Tmw - Lozano-Napoli : “Nelle ultime ore nuova offerta choc al PSV e ingaggio top al messicano. Le cifre” : Mercato Napoli, nuova offerta al PSV ed al giocatore Napoli, nuovo rilancio per Hirving Lozano, la proposta: 3,7 mln all’anno al messicano e oltre 40 milioni di euro al PSV. Lo riporta Tuttomercatoweb “Il club partenopeo nelle ultime ore è tornato alla carica con un’offerta da 40 milioni di euro. L’attaccante classe ’95 è valutato dal PSV dieci milioni in più, ma in questo momento quella del club di De ...

Choc a Napoli - albero si spezza e finisce in strada nel cuore del Vomero : centauro sfiorato : Napoli continua a essere la città dei crolli. Dopo la tragedia di ieri in via Duomo, nella quale un commerciante ha perso la vita a causa di un cornicione piombato giù, un nuovo caso...

Napoli - turisti sotto choc nel day after di via Duomo : «Una sconfitta per tutti» : La sconcertante banalità della morte, nel primo sabato napoletano di afa, con i turisti in pantaloncini corti, la si può ammirare a 200 metri scarsi da dove Rosario Padolino ha chiuso...

Choc a Napoli - morto commerciante colpito da calcinacci in via Duomo : Un commerciante di 66 anni, Rosario Padolino, è morto questa mattina nel cuore di Napoli colpito da un pezzo di cornicione di un edificio staccatosi da un balcone al quinto...

Napoli choc - tre giovani picchiati nella movida : «Circondati da una babygang di trenta ragazzini» : Tre giovani residenti in provincia di Napoli sono stati aggrediti e malmenati la scorsa notte «senza motivo» da una babygang composta, a detta delle vittime, da una trentina di...

Napoli choc - ladri in casa Sepe : la denuncia sui social della moglie : Ore agitate per Luigi Sepe e il resto della famiglia. La casa napoletana del portiere ancora di proprietà del club azzurro è stata infatti svaligiata questa notte nel più...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - il racconto choc del dottore : «Come in guerra - il killer sparava anche contro i medici» : «Una terribile notte da far West»: così Giuseppe Fedele - specialista in Chirurgia di urgenza, 63 anni, di cui 30 trascorsi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini....

Choc a Napoli : agguato nell'ospedale dei Pellegrini : 22enne gambizzato - due minori feriti : La camorra apre il fuoco anche in ospedale. Questa notte alcuni ragazzi hanno portato all?ospedale dei Pellegrini un 22enne dell?Arenella, Vincenzo Rossi, con ferite...

Choc a Napoli : agguato nell'ospedale dei Pellegrini : 22enne ferito alle gambe : La camorra apre il fuoco anche in ospedale. Questa notte alcuni ragazzi hanno portato all?ospedale dei Pellegrini un 22enne dell?Arenella con ferite d?arma da fuoco alle...

Napoli - Noemi «ha una ferita da guerra». Salvini va a trovarla in ospedale. Video choc del killer : Rimane aggrappata alla vita con tutte le sue forze la piccola Noemi, la bimba di 4 anni colpita per errore da un proiettile durante un regolamento di conti venerdì scorso a Napoli. Le...

Agguato Napoli - il killer spara e passa sopra Noemi Video Choc : Il killer a Napoli insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull'asfalto. Sono le immagini Choc di...

Bimba ferita a Napoli : video choc/ De Magistris vs Salvini 'selfie mentre Noemi…' : Spunta il video choc del killer in azione durante la sparatoria a Napoli nella quale è rimasta ferita la Bimba Noemi. De Magistris attacca Salvini.

Agguato Napoli - il killer spara e passa sopra Noemi Video Choc : Il killer a Napoli insegue la vittima designata, spara tra la folla e poi scavalca per due volte il corpo della piccola Noemi, ferita ai polmoni e riversa sull'asfalto. Sono le immagini Choc di...