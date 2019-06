L’onesta intellettuale di Keanu Reeves

hynerd

(Di sabato 22 giugno 2019), conosciutissimo attore per aver interpretato da protagonista film di grande successo, lo ricordiamo nella parte di Neo nella trilogia di Matrix, di Klaatu in Ultimatum alla Terra o di Jack Travern in Speed, ha intrapreso una nuova esperienza artistica prestando la propria immagine e voce in un videogioco. Una strada, questa, già iniziata da altre star, basta citare ad esempio Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Lindsay Wagner e il regista di Drive, Nicolas Winding Refn coinvolti nell'ultima fatica di Hideo Kojima, Death Stranding, …

