Integrazione PayPal in Google Pay | il tassello che mancava

(Di sabato 22 giugno 2019)Pay ha aggiunto ilche gli, integrando tra i sistemi di pagamento anche. Per usufruirne bisogna collegare il proprio account conPay, in maniera tale da non dover più passare perper effettuare i vostri pagamenti. A quel punto, potrete scegliere se pagare con carte di credito, di debito o con, a seconda dei metodi di pagamento associati. Un innesto di certo importante, che permetterà agli esercenti di conservare tutti i benefit attuali, compresa l'opportunità di incassare pagamenti sul proprio conto, nell'arco di qualche minuto, senza troppi giri di elaborazione e con tutta la protezione garantita da questo metodo di pagamento, che non ha affatto bisogno di presentazioni. L'annuncio dell'diinPay è arrivato sul blog ufficiale del colosso di Mountain View, di cui potrete leggere ogni dettaglio ...

