Dino Giarrusso corregge Matteo Renzi su un congiuntivo e su Twitter scoppia il caos Ma

Un sondaggio su Facebook sta creando un po' di imbarazzo a Dino Giarrusso : Dino Giarrusso è inciampato in un sondaggio su Facebook, con un botta e risposta piuttosto acceso con alcune pagine di satira. L'ex iena, ora in forza al Movimento 5 stelle per cui è candidato all'Europarlamento, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il seguente sondaggio: “La più avvincente sfida elettorale per le europee del 26 maggio si svolgerà in Sicilia e Sardegna! Dino Giarrusso, celebre ex-iena televisiva, oggi è candidato con il ...

Le Iene si dissociano da Dino Giarrusso : «Sfrutta la nostra divisa in campagna elettorale». Lui risponde : Dino Giarrusso, M5S Le Iene si dissociano da Dino Giarrusso, il loro ex inviato oggi in corsa per le elezioni europee come candidato M5S. Ad infastidire il programma di Italia1, sino a provocarne una presa di posizione, il fatto che il militante pentastellato si presenti nei manifesti elettorali con la divisa ‘da Iena’ (giacca scura e cravatta nera), sebbene non faccia più parte della squadra di Davide Parenti. “Gli chiediamo ...

Chi è Dino Giarrusso - l'ex de "Le Iene" candidato alle Europee dal M5s : Classe 1974, ha esordito come aiuto regista e ha lavorato nel programma televisivo dal 2014 al 2017. Oggi la trasmissione lo accusa di spacciarsi ancora per Iena per racimolare voti per la campagna ...

