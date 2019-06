Gears 5 non avrà un season pass | le mappe DLC saranno gratuite e confermate le

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) The Coalition ha rivelato alcuni nuovi dettagli su5. Secondo il team, il gioco non presenterà uno Gear Packs, riporta DSOGaming.Inoltre, tutte le futureDLCper matchmaking e Private Play. Il team introdurrà anche un nuovo sistema chiamato Tour of Duty, attraverso il quale i giocatori possono guadagnare contenuti giocando. I giocatori affronteranno le Sfide Giornaliere e le Medals stagionali per classificarsi e guadagnare contenuti di personalizzazione (incluse le skin del personaggio)."Il percorso per ogni pezzo di guadagno è chiaro - saprai cosa devi fare per guadagnare ogni specifico oggetto di personalizzazione. Inoltre, per Tour Of Duty non sono disponibili contenuti a pagamento "Premium".Leggi altro...

