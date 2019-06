Csm e non solo L' allarme di Mattarella sulla crisi di fiducia della magistratura

Ermini : non colpite fondamenta Csm : 10.12 "La ferita profonda e dolorosa", derivante da quanto disvelato dall'inchiesta sulle nomine, "potrà guarire soltanto all'esito di un percorso lungo e faticoso" ma "sono certo di poter affermare, con rinnovata fiducia, che essa non ha colpito le fondamenta del Consiglio Superiore". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, David Ermini, intervenendo al plenum straordinario presieduto dal presidente Mattarella.

Csm - oggi tutti parlano di riforma ma nessuno ha capito cosa non ha funzionato : di Riccardo Mastrorillo Quello a cui assistiamo basiti e angosciati in questi giorni sul fango che ha colpito il Consiglio Superiore della magistratura è uno spaccato evidente del decadimento estremo della società nel nostro Paese. La società è fatta di relazioni, alcune volte di relazioni “pericolose”, ma quello che è evidente è l’ineleganza di alcuni comportamenti. Uso il termine “inelegante”, non perché vi siano questioni estetiche di mezzo, ...

Giustizia : Morosini - 'incarichi semidirettivi non scelti da Csm ma decisi da uffici' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - "Se oggi dovessi fare una proposta, direi per prima cosa che gli incarichi semidirettivi non dovrebbero esser più frutto di valutazione del Csm, ma andrebbero decisi all'interno dell'ufficio con una forte rotazione. Perché è un incarico di organizzazione dell'ufficio.

“Ora basta ipocrisie : lo scandalo al Csm non è un problema di mele marce” : Roma. “Finalmente è emersa alla luce del sole l’evidenza incontestabile di questa grande stortura che sono le correnti della magistratura”, dice Claudio Martelli, che fu ministro della Giustizia dal 1991 al 1993, gli anni spaventosi di Mani pulite e delle stragi di mafia, gli anni in cui lui – da mi

Caos Csm - Di Pietro : “Abbiamo scoperto l’acqua calda. Mattarella? Esca dal suo riserbo e non faccia il ragioniere” : “Caos Csm? Abbiamo scoperto l’acqua calda. Diciamo la verità: che le correnti servissero a questo, cioè a creare un’area di riferimento e di elettorato per andare poi a fare il componente del Csm, si sa dalla notte dei tempi, cioè da quando è stata fatta la norma per individuare i membri del Csm”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Csm - segretario di Mi Racanelli lascia : “Non parteciperò a festival dell’ipocrisia”. Ma nelle carte spunta il suo nome : C’è un altro magistrato che lascia il posto in quello che è diventato il più grande caso giudiziario degli ultimi anni, ovvero le manovre di magistrati e politici per decidere le nomine degli uffici giudiziari. Antonello Racanelli, procuratore aggiunto a Roma, si è dimesso dalla carica di segretario di Magistratura Indipendente, la corrente di destra delle toghe che nei giorni scorsi aveva chiesto ai suoi consiglieri del Csm (citati nelle ...

Paolo Becchi - caos-Csm : "Possibile che Sergio Mattarella non ne sapesse nulla?" : Li hanno beccati con le mani nella marmellata. Ma visto che sono giudici, allora si possono pure leccare le dita. Da quando la politica ha abdicato di fronte alla magistratura, correva l' anno 1992, siamo costretti a fare i conti con la vera casta, quella dei giudici. Impunita e, col beneficio del d

Giorgia Meloni contro la magistratura : "Csm - gli italiani non meritano questo" : Usa parole forti, Giorgia Meloni, per commentare le ultime evoluzioni dell'inchiesta che ha terremotato il Csm e arrivata fino a Luca Lotti: "Sempre più desolante il quadro che emerge dall'indagine sul Csm tra scambi di poltrone e legami poco trasparenti con la politica. Dopo Tangentopoli, ora è il

Csm - è surreale che i protagonisti non riconoscano la gravità degli eventi : Nel mondo sottosopra raccontato dai protagonisti degli incontri tra membri del Consiglio Superiore della Magistratura e deputati inquisiti, il problema sembra essere diventato la violazione delle regole sulle intercettazioni. Non c’è nemmeno il ritegno di negare certe frasi, certe insinuazioni, certe aspettative di violazione dei codici morali e normativi che sottengono l’esercizio di una pubblica funzione. Il problema che lentamente viene ...

Csm - si dimette anche Cartoni : "Ma non ho mai parlato di nomine" : L'addio di un altro dei consiglieri togati coinvolti con una lettera al vicepresidente Ermini: "Lascio per senso di responsabilità, non mi è stato permesso di difendermi"

Csm - Zanda : “Lotti valuti se lasciare il Pd finché non chiarirà la sua posizione. Da ora c’è un salto di gravità del giudizio” : L’imbarazzo, la cautela, l’inazione. Ma se finora nel Pd, davanti al caso Lotti-Csm, ci si è barcamenati, ora – anche vicino al segretario Nicola Zingaretti, qualcuno comincia a non resistere più. “Io non giudico nessuno – dice Luigi Zanda, senatore e tesoriere del partito, al Corriere – ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione”. Ieri ...

Il guaio del Csm non sono le correnti - ma Lotti. Maddai! : Davanti all’intercettazione di Luca Lotti che dice del vicepresidente del Csm David Ermini “però qualche messaggio gli va dato forte”, mi piacerebbe poter esclamare, come una Francesca Cipriani qualsiasi al cospetto di Salvini: “Quella voce mi ha scombussolato”. Ma non va così, il circo mediatico è

Zingaretti : non ci occupiamo nomine Csm : 20.14 "Il Pd non ha mai dato mandato a nessuno di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari. Il partito che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati". Così una nota del segretario Pd, Zingaretti, in merito al caos procure. "Agli esponenti Pd protagonisti di quanto emerso non viene contestato alcun reato", aggiunge. "In un incontro ho espresso le mie opinioni liberamente:non minacce o costrizioni. Non ho commesso alcun reato, né ...

Caso Csm - Lotti : "Non ho commesso reati". Ma nelle intercettazioni dice : "A Ermini qualche messaggio forte gli va dato" : Nuovo passo indietro a Palazzo dei Marescialli, si dimette il togato Antonio Lepre. E mentre il deputato dem si difende, emergono nuovi dettagli dagli ascolti. E il procuratore generale della Cassazione scrive: "Un imputato ha contribuito alla scelta del procuratore"