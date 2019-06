Buon compleanno | Juliette Lewis!

gqitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Viso d'angelo, ma anima inquieta: se dovessimo riassumere in poche parole chi èLewis – volto di punta di numerosi thriller e film d'autore negli Anni '90 e oggi rocker consumata -, potremmo descriverla proprio così. Mascella prominente, fossette e look improbabili sul red carpet e non - “Indossavo indumenti a caso del mio armadio. Mi piaceva che non ci fosse uno stile”, rivelò in un'intervista di qualche anno fa -,è entrata nell'immaginario collettivo per l'allure sfuggente, eppure quasi strafottente. “Da ragazza sognavo di diventare un'artista, un'attrice o una rockstar”, confessava in un'intervista al Guardian 10 anni fa. Beh, a 46 anni compiuti oggi (21 giugno, ndr), è riuscita nella terna.. C'era una voltaLewis Nata nel 1973 alle porte di Los Angeles,Lake Lewis ha avuto un'infanzia felice. Passava ore a cavalcare il suo pony, a giocare con i ...

OfficialASRoma : ?? Buon compleanno Javier Pastore! ?? Oggi l'argentino compie 30 anni. Tanti auguri! #ASRoma - UEFAcom_it : Buon compleanno, Koulibaly ?????? #UCL @sscnapoli - OfficialASRoma : ?? Buon compleanno @LorePelle7!?? ?? Il centrocampista giallorosso oggi compie 23 anni. Tanti auguri! ?? #ASRoma -