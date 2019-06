5 motivi per cui avere piante grasse in casa fa bene alla salute

Istat : “31 - 5% delle donne non cerca un lavoro per motivi legati a maternità o cura. Colpa del welfare familista” : Per le donne continua ad essere difficile conciliare l’attività lavorativa con quella di cura. A metterlo nero su bianco è l’Istat nel rapporto 2019, presentato oggi a Montecitorio, secondo cui la posizione debole delle donne nel mercato del lavoro è uno dei punti critici per lo sviluppo dell’Italia. I numeri parlano chiaro: nel 2018, il 31,5 per cento delle donne tra i 25 e i 49 anni senza lavoro non cerca o non è disponibile ...

Mi vedete dimagrita per ovvi motivi! Giulia Salemi sta ancora male per Francesco Monte : La modella italopersiana si è buttata anima e corpo nel lavoro dopo la rottura con Francesco Monte. I fan però hanno notato una sua repentina perdita di peso, fatto che ha spinto la Salemi a spiegare la situazione sui social. Dalla fine della storia d’amore con Francesco Monte, Giulia Salemi si è buttata a capofitto nel lavoro, sempre più impegnata con brand e campagne pubblicitarie. Come lei stessa ha spiegato attraverso i social ...

Perché il cane morde : motivi e rimedi : Sembra una domanda banale, se pensiamo al Perché il cane morde in occasioni in cui ha esplicite ragioni per farlo come ad esempio se c’è un ladro, se qualcuno aggredisce il suo padrone oppure se si deve difendere lui stesso “in persona”. Ci sono però delle volte in cui, lo posso testimoniare, il cane morde e non si capisce Perché, sembra quasi per affetto o per gioco, ma non è del tutto piacevole anche se è armato di buone intenzioni. ...

Spagna - Luis Enrique lascia la panchina della Nazionale : “motivi personali” : Luis Enrique non è più l’allenatore della Nazionale spagnola. Dopo le anticipazioni dei quotidiani As e Marca, l’annuncio ufficiale è arrivato in una conferenza stampa il presidente della federcalcio iberica Luis Rubiales. Ha spiegato che alla base della decisioni ci sono “importanti motivi personali“. L’ex tecnico di Roma e Barcellona verrà sostituito per il momento dal suo vice Robert Moreno, al primo incarico da ...

Basket – L’Olimpia Milano presenta Ettore Messina - dai motivi che lo hanno spinto a tornare in Italia ai ‘segreti’ per vincere : E’ stato presentato ufficialmente oggi Ettore Messina, nuovo coach e ‘president of Basketball operations’ dell’Olimpia Milano L’Olimpia Milano ha presentato ufficialmente questo pomeriggio Ettore Messina, come nuovo allenatore ma anche ‘president of Basketball operations’, ruolo che lo ha convito a dire sì al progetto milanese. LaPresse/Daniele Montigiani “Quando ho deciso di andare a fare ...

Spagna - Luis Enrique si dimette : addio per motivi personali : Luis Enrique lascia panchina Spagna. La decisione sembrava nell’aria ormai per qualche tempo, ma ora è diventata ufficiale: Luis Enrique ha rassegnato le dimissioni da commissario tecnico della Spagna, incarico che aveva assunto solo undici mesi fa. A sostituire il tecnico alla guida della Nazionale iberica sarà Robert Moreno, il suo vice, che lo aveva […] L'articolo Spagna, Luis Enrique si dimette: addio per motivi personali è stato ...

Supervivientes - Violeta si ritira per motivi di salute e piange tra le braccia di Fabio : Violeta Mangrinan è una delle protagoniste del reality Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi a cui sta prendendo parte anche Fabio Colloricchio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha instaurato con la ragazza un rapporto molto intimo, tanto che i due si sono lasciati andare alla passione davanti alle telecamere del programma. La loro love story è stata molto chiacchierata in Spagna, ma anche in Italia. Violeta ha lasciato l'ex ...

I 4 motivi per cui lo spread Italia-Germania può scendere ancora : Nonostante l’approvazione alla Camera di una mozione sui mini-BoT e le recenti dichiarazioni euroscettiche di alcuni esponenti governativi da tre settimane i BTp vengono acquistati con netto calo dei rendimenti. Come mai?...

motivi per non correre sul salario minimo : Mentre il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi e alcuni tecnici per accelerare sulla definizione della legge sul salario minimo, in Commissione alla Camera le prime audizioni sullo stesso argomento suggeriscono al governo di rallentare. Il primo avvertimento

Raffaella Carrà - storia di un'icona e 10 motivi per amarla : 10 motivi per amare Raffaella Carrà, che oggi compie 76 anni10 motivi per amare Raffaella Carrà, che oggi compie 75 anni In Italia sono pochi i personaggi che sono riusciti nell'impresa di fare la storia in più di un campo dello spettacolo e che hanno toccato vette irraggiungibili nella cultura pop del Paese: tra queste creature mitologiche, senza dubbio la regina è Raffaella Carrà. Proprio lei, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, per ...

Zilliani : i 6 motivi per cui Guardiola alla Juve era una bufala : Paolo Zilliani sul Fatto Quotidiano smentisce punto per punto la bufala di Guardiola alla Juve che aveva tenuto banco e dato speranze ai tifosi Juventini fino all’annuncio di Sarri. Serietà Perché Pep non si è mai fermato poco nei suoi club, anche quando non si è sentito amato come al Beyern Amici Guardiola non tradirebbe mai i suoi amici del City, Txiki Begiristain direttore sportivo e Ferran Soriano ad del club. Catalogna Se parlate ...

Sarri alla Juve - Corbo : “Scelta che va rispettata - soprattutto per tre motivi…” : Sarri alla Juve, Corbo: “Scelta che va rispettata, soprattutto per tre motivi…” Sarri alla Juve, Corbo: “Scelta che va rispettata, soprattutto per tre motivi…”. Antonio Corbo scrive sul passaggio del tecnico dal Chelsea ai bianconeri, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “Alle 15.09 di domenica 16 giugno è finalmente rivelato il segreto più conosciuto del calcio europeo. ...

Morgan - sfratto rinviato per motivi di salute dopo un malore : Al cantante è stato prescritto riposo assoluto e per il momento resta nella sua casa di Monza pignorata dal Tribunale