Ravenna | parco acquatico di Mirabilandia | sulla morte del piccolo Edoardo la Procura

(Di giovedì 20 giugno 2019) Il bimbo di 4 anni Castrocaro è caduto ieri in una delle piscine. I magistrati: "Verificheremo eventuali negligenze o imprudenze da parte di chi era preposto alla vigilanza". I gestori del: "Profondo dolore"

