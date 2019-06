Marco Paolini a un anno dall’incidente stradale mortale | ‘Non riesco a perdonarmi’

Omicidio stradale - Marco Paolini : «Non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna» : Era il pomeriggio di martedì 17 luglio 2018. Marco Paolini ricorda come avesse l’agenda stampata in testa i giorni precedenti a questa data e quello che è successo dopo. «Il sabato prima avevo finito uno spettacolo, Il calzolaio di Ulisse al Teatro Romano di Verona. Tre serate, precedute da un intenso periodo di prove. Era andata bene. A parte la tosse». La tosse ritorna più volte nel racconto che l’attore fa di quanto gli è accaduto al Corriere ...

Marco Paolini patteggia la pena! Un anno di reclusione per l’attore : Il caso riguardante l'incidente stradale in cui fu coinvolto Marco Paolini lo scorso luglio e nel quale morì una donna vicentina, è stato chiuso con il patteggiamento della pena da parte dell'attore