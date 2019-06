Come si reinventa il mondo | con la «salsa di pomodoro»

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)siil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «disiil, con la «di»Del sindaco di Riace si è (giustamente) parlato molto. Quello che invece si conosce meno sono altre realtà presenti in Calabria, ovvero altri modelli di accoglienza e integrazione, meno noti ma non ...

sesonrose : Come reinventa le giacche Armani... - Rigna83 : @Piric_ Non so come andrà, se Giampy gioca con 2 punte dobbiamo averne in rosa almeno 3/4...punte o seconde punte f… -