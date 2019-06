Caserta | entra in un locale e minaccia strage | colpito dal fuoco della Polizia VIDEO

Blastingnews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti nella giornata di ieri, mercoledì 19 giugno, intorno alle ore 13:00 a, in pieno centro storico cittadino. Un uomo di mezza età, Gianfranco Lamonica, fingendosi un militare, hato prima alcuni passanti con un'arma da(poi si è scoperto che fosse finta), successivamente si è rinchiuso in un barndo di voler compiere una. I fatti sono avvenuti nel rione Tescione. Il raccontovicenda Momenti di altissima tensione in seguito alla sparatoria innescata dalle forze dell'ordine, per la precisione gli agentidi Stato del commissariato di Pubblica Sicurezza del capoluogono. Il finto militare ha ripetutamenteto le forze dell'ordine che si sono viste costrette ad aprire il. L'uomo è statoad una gamba da uno dei proiettili esplosi dalla: attualmente si trova ...

