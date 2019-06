Una marcia in più la nuova versione di EMUI 9 su Honor 9 a fine giugno

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ancora buoni segnali oggi 19per gli utenti che hanno deciso di acquistare un9 nel corso degli ultimi due anni e che, nelle scorse settimane, per un motivo o per un altro non avevano ancora avuto la possibilità di scaricare l'aggiornamento con Android Pie (oltre ovviamente alla tanto desiderata interfaccia9). Come stanno le cose questo mercoledì? Parto col dire che sono pervenute dall'Italia ulteriori segnalazioni sulladisponibilità del pacchetto software dopo il primo post che ho portato alla vostra attenzione. Come stanno le cose esattamente in questo momento? Partiamo col dire che la mia previsione di ieri si è rivelata corretta, nel senso che il rollout dell'aggiornamento9 per9 pare stia effettivamente procedendo a rilento. Come sempre avviene in questi casi, c'è la volontà di non sovraccaricare i server, ma qui c'è anche la questione test ...

marcofurfaro : #Pride di #Varese Una madre che marcia contro ogni violenza e discriminazione. Per Isabel, per le vittime di bulli… - Agenzia_Ansa : Un milione a Hong Kong contro l'estradizione forzata in #Cina, scontri tra manifestanti e polizia. Marcia per dirit… - pavlov_813 : @ammaiFiamma Eh lo so. Che dobbiamo fare. La mia mente marcia concepisce l'idea di fare ordine massimo una volta al… -