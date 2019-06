ilfoglio

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Se si vuole un’ulteriore prova della visione corta della logica politica attuale si può osservare l’attacco di Donaldal discorso di Marioconferenza della Bce di martedì in cui il banchiere ha detto che l’Eurotower taglierà i tassi di interesse e rilancerà il suo programma di acqu

MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: Trump vorrebbe un Draghi alla Fed. Super Mario ha dato motivo a Powell per abbassare i tassi d’interesse, non oggi https:/… - ilfoglio_it : Trump vorrebbe un Draghi alla Fed. Super Mario ha dato motivo a Powell per abbassare i tassi d’interesse, non oggi - Meinkaiser93 : @IlPrimatoN Allo stesso modo Trump vorrebbe dall’UE un forte alleato in grado di contrastare la Cina. In Europ vede… -