Ruba un televisore | rischia sospensione del reddito di cittadinanza

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Claudio Carollo Potrebbe essere il primo caso dideldiper una pena accessoria a un reato. L'Inps ha fatto partire gli accertamenti Potrebbe essere uno dei primissimi casi dideldicome pena accessoria a un reato. L'Inps sta provvedendo a effettuare accertamenti su un 45enne di Rimini fermato mentre tentava dire un. È successo nel centro commerciale di Savignano a Mare, nel Cesenatico: l'uomo stava andando via con l'elettrodomestico da 49 pollici in braccio (del valore di 350 euro) e alla guardia che lo ha bloccato ha risposto di non avere lo scontrino perché si trattava di un reso, salvo poi scappare. Fermato nel parcheggio dai carabinieri di Savignano, è stato arrestato per furto e condannato per direttissima a una pena a 8 mesi e 400 euro di multa. Il 45enne aveva dei precedenti tanto da ...

