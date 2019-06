Mercato NBA – Grizzlies | Mike Conley al passo d’addio | gli Utah Jazz in pole per il

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019)pronto a dire addio ainella sessione diestiva: glisembrano la franchigia favorita ad acquisire le sue prestazioni sportive Nonostante i 21.1 punti e 6.4 assist messi a segno in 70 partite giocate, perainon sembra esserci più posto. Memphis ha l’esigenza di rifondare dopo l’addio di Gasol, di svecchiare il roster e puntare su giovani come Ja Morant, possibile arrivo dal Draft, nonché di liberarsi dei 67 milioni del biennale diche occupano il cap. Sarà rifondazione in casa, sicuramente senzache potrebbe fare gola a diverse squadre in cerca di un playmaker come Boston, insicura del rinnovo di Irving. Ad oggi la pista più percorribile, secondo Shams Charania di The Athletic, sembra però quella che porta agliche metterebbero sul piatto Ricky Rubio e la scelta numero 23 del Draft.L'articolo ...

