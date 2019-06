Lombardia | l' export si ferma | nel primo trimestre -1 | 6%

liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Flessione delle esportazioni dellaneldell'anno. Dopo due anni di crescita, nei primi tre mesi del 2019 l'regionale ha registrato un calo dell'1,6% su base annua. Stabile il valore delle importazioni, con un incremento dello 0,1% rispet

jobsocialeu : Ali - Milano - Ali spa, società di ricerca e selezione del personale, filiale di Milano, per azienda cliente leader… - marcoregni : RT @Assolombarda: “Dal Rapporto “L’economia della Lombardia” di @bancaditalia leggiamo dati soddisfacenti per il nostro territorio: nel 201… - CarloBonomi_ : RT @Assolombarda: “Dal Rapporto “L’economia della Lombardia” di @bancaditalia leggiamo dati soddisfacenti per il nostro territorio: nel 201… -