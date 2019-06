quotidianodiragusa

(Di mercoledì 19 giugno 2019)ai tou: La domanda turistica è oggi più' complessa rispetto al passato. Sono cambiate le esigenze dei viaggiatori.

quotidianodirg : Centinaio ai tour operator: tavolo di confronto per le riforme - ennatrasporti : CENTINAIO AI TOUR OPERATOR “TAVOLO DI CONFRONTO PER LE RIFORME” - mezza_parola : #news CENTINAIO AI TOUR OPERATOR “TAVOLO DI CONFRONTO PER LE RIFORME” di Italpress -