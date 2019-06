Amazon lancia IMDb TV | il primo servizio gratuito di TV in streaming

Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition - super colorata : Amazon, leader del settore smart speaker, ha annunciato una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, così da sfruttare il momento più che positivo del mercato L'articolo Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, super colorata proviene da TuttoAndroid.

Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight

Altroconsumo rilancia l'offerta prova con 2 mesi a 2 euro e fa scegliere tra un Buono Regalo Amazon da 40 euro e uno sportwatch.

Foto: La Presse Amazon vuole allargare il numero dei suoi clienti con un programma di credito negli Stati Uniti. Si tratta in particolare di una carta pensata appositamente per le persone che non possiedono sufficiente credito per accedere ai servizi fedeltà o alle altre carte del colosso dell'ecommerce. Così, in partnership con la banca Synchrony Financial, ha deciso di lanciare il suo programma Amazon Credit Builder. Questo sistema di accesso ...

(Foto: Amazon) Amazon Echo Show 5 diventa ufficiale sul popolare sito di ecommerce con un prezzo di lancio in grande promozione rispetto a quello ufficiale. Trattasi di uno schermo connesso per il controllo della domotica a casa che può nativamente sfruttare l'assistente vocale Alexa. Qualcosa di simile al più grosso e potente Amazon Echo Show 10 col quale condivide un buona parte della scheda tecnica e funzionalità. Per ora, il colosso di ...

È tempo di tornare nella Terra di Mezzo. Amazon lancia la serie su Il Signore degli Anelli, una nuova produzione epica ancora in fase di sviluppo che promette di essere l'erede di Game of Thrones. La saga fantasy targata HBO ha chiuso i battenti domenica con un finale molto controverso che ha diviso i fan. Per gli attori è tempo di voltare pagina, così come per il pubblico - e chissà, la serie su Il Signore degli Anelli potrebbe essere la ...

Amazon lancia la Huawei Week e propone diverse offerte e promozioni sui prodotti della casa cinese, tra cui Huawei P30, Huawei P30 Lite e Huawei Mate 20 Pro.

La nuova versione del mini tablet - sempre progettato per il divertimento - ora ha più spazio per film, libri, musica e giochi. A 69,99 euro. Ecco come è cambiato

Sembra che Amazon sia in trattativa con diversi detentori di diritti musicali per lanciare un servizio di musica in streaming ad alta definizione.