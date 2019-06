World of Warcraft Classic | al via domani uno stress test aperto a tutti i giocatori

eurogamer

(Di martedì 18 giugno 2019)ofè in versione beta chiusa al momento, ma le cose stanno per cambiare, almeno per un giorno, segnala Polygon. Blizzard ha annunciato chein America e Oceania con un abbonamento aofin corso avranno la possibilità di provareil 19 giugno, ovvero.Lo sviluppatore sta temporaneamente aprendo il gioco ai singoli abbonati di WoW per mettere i server disotto un serio. Mentre Blizzard sta lentamente permettendo a un numero sempre maggiore didiare il gioco per aiutare a scoprire i bug, non c'è ancora stato un gruppo massiccio diallo stesso tempo, questo è qualcosa che ilcercherà di affrontare. Poiché si tratta di uno, è del tutto possibile che iincontrino dei problemi quando tenteranno di accedere a.Ilha lo scopo di ...

Eurogamer_it : Annunciato uno stress test aperto a tutti i giocatori di #WorldofWarcraftClassic. - AEffaci : RT @daddydalbert: @AEffaci Come rimpiazzare il modello di armani con un pro player di world of warcraft - daddydalbert : @AEffaci Come rimpiazzare il modello di armani con un pro player di world of warcraft -