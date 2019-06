Rimedi naturali per abbassare la pressione alta

I Rimedi naturali per allontanare api - vespe e calabroni senza danneggiare l’ambiente : Api, vespe e calabroni sono insetti fastidiosi e, nel caso di puntura, dolorosi. Anche se si tratta di insetti utili...

Pulire la lingua con i Rimedi naturali : Pulire la bocca: suggerimenti preziosi e rimedi naturali per evitare di avere l’alito cattivo, ridurre il rischio di carie e di infezione e una lingua dal brutto aspetto. (altro…) The post Pulire la lingua con i rimedi naturali appeared first on Idee Green.

Varici alle gambe : cosa sono e cosa le causa - i Rimedi chirurgici e naturali : Con l’arrivo dell’agognata bella stagione, molte persone, soprattutto le donne, hanno remore a scoprire le gambe quando su di esse sono presenti le Varici. cosa causa questi inestetismi e perché non sono da considerarsi pericolosi lo spiega il dott. Roberto Maria Carlesi, chirurgo vascolare della I Clinica Ortopedica dell’ASST Gaetano Pini-CTO. cosa sono le Varici Le Varici agli arti inferiori sono una patologia di comune riscontro in ...

Tutte le cause e i Rimedi naturali per curare la tachicardia : La tachicardia è un disturbo piuttosto comune che probabilmente ti è già capitato di provare. Non sempre si presenta con le stesse modalità e può essere avvertita in punti diversi del nostro corpo: quello che non varia mai è il senso di fastidio e di disagio che si associa ad essa. La tachicardia è un tipo di aritmia cardiaca che fa provare un senso di angoscia e può essere davvero fastidiosa. Scopri quali sono le cause più frequenti della ...

Pulire l’ombelico con Rimedi naturali : Pulire l’ombelico con i rimedi naturali: suggerimenti utili e gli ingredienti più efficaci per prevenire qualsiasi tipo di infezione o irritazione. (altro…) The post Pulire l’ombelico con rimedi naturali appeared first on Idee Green.

Come migliorare la vista con Rimedi naturali : Come migliorare la vista: ecco alcune abitudini, gli alimenti da assumere e specifici esercizi per rafforzare gli occhi ed evitare inutili tensioni oculari. (altro…) The post Come migliorare la vista con rimedi naturali appeared first on Idee Green.

4 Rimedi naturali contro l’acne : Come combattere acne, imperfezioni e impurità della pelle con quattro ingredienti che probabilmente hai già in cucina

Pressione alta : dieta e Rimedi naturali per abbassarla : Pressione alta, dieta e rimedi per abbassarla. La Pressione alta nota anche come ipertensione, è un disturbo molto diffuso in Italia.

Pelle secca : cure e Rimedi naturali per combatterla : La Pelle secca è un problema comune ma che può essere affrontato in modo efficiente con prodotti e rimedi naturali. Scopri...

Congestione nasale - Rimedi naturali : Congestione nasale: cause e prevenzione. Le cure più adeguate e consigli utili per liberare le vie respiratorie. Come alleviare la Congestione nasale ricorrendo a semplici rimedi naturali. (altro…) The post Congestione nasale, rimedi naturali appeared first on Idee Green.

Influenza Maggio 2019 : sintomi - Rimedi naturali bambini e adulti - senza febbre - influenza intestinale : Può sembrare un po’ strano parlare di influenza a Maggio 2019: effettivamente la stagione epidemica è stata dichiarata chiusa al termine della tredicesima settimana dell’anno (la prima del mese di aprile), ma anche al di fuori di questo pericolo si registrano casi di contagio (numeri bassi ovviamente, i cosiddetti livelli basali) e non bisogna dimenticare il pericolo principale rappresentato dalle sindromi parainfluenzali. Vediamo ...