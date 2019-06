ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Tra casoe polemiche sulla segreteria dem varata dal segretario Nicola Zingaretti, in casa Pd è di nuovo faida aperta tra le diverse correnti, oltre che tra i fedelissimie la nuova maggioranza. Ad attaccare sulla gestione del caso legato all’ex ministro dello Sport (che si è autosospeso dopo i suoi incontri notturni con il pubblico ministero Palamara e altri esponenti del Csm durante i quali parlavano di nomine negli uffici giudiziari, ndr) sono soprattutto gli esponenti dell’area che ha sostenuto Roberto Giachetti all’ultimo Congresso dem. “Luca? Contro di lui una gogna mediatica, è stato un capro espiatorio che ha coperto il problema vero, i dossieraggi tra magistrati. Dobbiamo discutere di come riformare il meccanismo di elezione”, ha rivendicato Alessia Morani. “Parliamo sulla giustizia come faceva Berlusconi? Non è vero, mi ...

Cascavel47 : Pd, Richetti segue Calenda: “Serve partito a fianco del Pd”. Renziani su Lotti: “Rapporti coi magistrati? Consuetud… - Noovyis : Un nuovo post (Pd, Richetti segue Calenda: “Serve partito a fianco del Pd”. Renziani attaccano su Lotti: “Rapporti… -