' Live - Non è la D' Urso' di domani | Pamela Prati non sarà in studio | Eliana sì RUMORS

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019)sera si concluderà la prima stagione di "- Non è la D'": il programma leader d'ascolti del mercoledì, saluta il pubblico dopo più di 13 settimane ed intende farlo in grande stile. Nonostante si fosse vociferato un ritorno diinper un confronto con la conduttrice, alcuni siti sostengono che questo non avverrà: la showgirl ed il suo avvocato non avrebbero trovato l'accordo con Mediaset. A partecipare all'ultimo appuntamento con il format di Canale 5, invece,sicuramenteMichelazzo e, forse, anche l'ex sociaPerricciolo: si dice che le due potrebbero essere messe faccia a faccia da Barbara. Lanon torna in tv: salta di nuovo l'intervista aNegli ultimi giorni si è parlato tanto di un probabile ritorno su Canale 5 di: molti siti di informazione, infatti, hanno fatto sapere che ci sarebbe stata una trattativa in ...

IlContiAndrea : Bravo Ligabue! Non è da tutti ammettere che qualche volta le cose non vanno come preventivato. Soprattutto in quest… - RollingStoneita : In periferia fa molto caldo, ma anche ieri sera a Roma non si scherzava mica. Le foto del live di #Mahmood ??… - matteosalvinimi : Oggi era la Giornata Mondiale del donatore di sangue. Ecco il mio intervento di questa mattina all’@Unicatt di Mil… -