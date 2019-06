Fedez confessa problemi di salute su IG | ' I soldi non sono tutto'

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019), marito di Chiara Ferragni, ha riscontrato una piccola anomalia che avrebbe potuto avere effetti drammatici sulla sua. Nulla di grave, sembrerebbe, ma tanto è bastato al cantante per scatenare una intima e profonda riflessione sui, la vita e la paternità.piange mentre scrive su IG a causa di una 'piccola anomalia' diAnche i ricchi piangono. Sul web, anzi, su Instagram per la precisione. Ma pur se digitale e aperto al gossip più sfrenato, è sempre un pianto che fa scricchiolare qualcosa dentro la coscienza. Questo è successo a, ipertatuato marito di Chiara Ferragni e padre orgoglioso del piccolo Leone, il figlio avuto proprio dalla fashion influencer italiana. Durante un check up clinico, al cantante è stata diagnosticata una "piccola anomalia che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui si deve convivere tutta la vita" ...

