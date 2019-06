Coppa America 2019 | Cile-Giappone 4-0 | doppietta di Vargas | Sanchez ritorna al gol

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Esordio perfetto per ilnella, i Campioni in carica hanno sconfitto ilcon un rotondo 4-0 e si sono portati in testa al gruppo C insieme all’Uruguay che ieri aveva travolto l’Ecuador con lo stesso risultato. Tutto davvero molto faper La Roja che ha surclassato la compagine asiatica invitata alla rassegna continentale sudna: molti davano i detentori del trofeo in calo e invece hanno offerto un calcio di grande sostanza fatto di intensità e ritmo che ha permesso di imporsi senza particolari problemi. A decidere la contesa è stata ladi, sono andati in rete anche Pulgar eper un successo ampiamente meritato. Preoccupano però le condizioni di Vidal che ha dovuto lasciare il campo dopo un’ora a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. I ragazzi di Rueda hanno impiegato una ventina di minuti ...

