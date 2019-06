Attore di Un Posto al Sole Aggredito da 10 Persone!

gossipnews.tv

(Di martedì 18 giugno 2019) Triste episodio nelle ultime ore ai danni di undella celebre soap opera Napoletana Unal. Ecco cosa è successo… Brutti momenti per Walter Melchionda,della popolare soap opera “Unal”, meglio conosciuto ai fan come il Vigile Cotugno. L’uomo era fermo alla fermata degli autobus, pronto per raggiungere il set di Unal. Erano le 5.30 di mattina quando Walter è stato circondato da un gruppo di extracomunitari, evidentemente ubriachi, che hanno iniziato prima a sbeffeggiarlo ed in seguito a schiaffeggiarlo. All’non è restato altro da fare che dileguarsi il più in fretta possibile. Ed è lo stesso Walter Melchionda a raccontare l’accaduto in un post sul suo profilo ufficiale Facebook. Ecco le parole dell’: “Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per ...

