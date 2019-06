Zoomarine | 22 giugno ScuolaZoo | 23 giugno Benji&Fede

romadailynews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Roma – “Un’estate calda e ricca di eventi a! Il week-end del 22 e 23, il Parco divertimenti di Roma ospitera’ due degli avvenimenti estivi piu’ attesi da migliaia di giovani e giovanissimi, per iniziare la stagione a tutto divertimento. Sabato 22, si terra’ un grandissimo party per festeggiare insieme la fine dell’anno accademico e l’inizio delle tanto attese vacanze estive insieme allo staff di. Dj-set, schiuma party e apertura del Parco prolungata fino a tarda sera per la festa piu’ grande ed unica della Capitale tra attrazioni adrenaliniche, piscine favolose e animali stupendi! Domenica 23e’ la volta di Benji&Fede, il duo musicale tra i piu’ amati e conosciuti in Italia. L’appuntamento e’ alle 15 alla Baia dei Pinnipedi dove Benji&Fede saranno protagonisti ...

CRALTLC : ZOOMARINE Il 23 Giugno Benji & Fede saranno qui a Zoomarine! I due beniamini dei giovani saranno protagonisti di u… -