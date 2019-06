U&D | Eleonora contro la redazione | ' Vi prendono in giro e voi ce l' avete con me e

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Da quando è stata ufficializzata la fine della breve relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per dire la loro: l'ultima in ordine di tempo, è stataRocchini. La fidanzata di Oscar Branzani ha puntato il dito soprattuttoRaffaella Mennoia rea, secondo lei, di scegliere personaggi già popolari da mettere sul trono: la ragazza sostiene che la redattrice non può stupirsi quando vengono svelate le prese indi alcuni tronisti se è stata lei stessa a volerli, a discapito di ragazzi normali che cercano davvero l'amore. Lo sfogo della Rocchiniladi Uomini e Donne "Io sono basita", sono queste le parole che ha pronunciato Raffaella Mennoia per commentare la repentina rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Nonostante la redattrice di Uomini e Donne abbia respinto ogni accusa di accordi ...

Gilles_Simeoni : Principiu sta mane di u bascigliè per i liceani di a nostra Academia ! Forza chì ci simu, o zitè ! #Baccalauréat - OfficialUSS1919 : Fino al 23 giugno presso la Fornace Ex Salid a Salerno è attiva la Mostra Ufficiale #Salernitana100 realizzata dall… - Gilles_Simeoni : A #Corsica, paradisu di a biodiversità animale è vegetale. Una ricchezza da prutege è trasmette. À ringrazià a squa… -