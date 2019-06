Plenum del Csm il 21.Ci sarà Mattarella

Il vice-presidente del Csm Ermini, ha convocato la seduta straordinaria dell' Assemblea plenaria, presieduta dal capo dello Stato, per venerdì 21 giugno alle 9. Oggetto delè l'insediamento dei nuovi componenti del Csm,proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati; collocamento fuori ruolo dei componenti eletti; indizione di elezioni per due componenti del Csm con funzioni requirenti di merito; nomina ufficio elettorale centrale presso la Cassazione.(Di lunedì 17 giugno 2019)