Luci sul museo

“Luci sul Parco” - tra sport - natura e biodiversità : oggi è la giornata dell’Aspromonte : La natura sarà pregevole cornice di una giornata ricca di attività e passione. E’ il giorno dell’Aspromonte in festa, con le “Luci sul Parco” che si “accenderanno” metaforicamente oggi, Sabato 15 giugno alle ore 10 a Gambarie. Una full immersion di momenti ricreativi e sportivi oltre ad innumerevoli iniziative escursionistiche, culturali e scientifiche. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” non sarà solo una festa ma soprattutto un momento di ...

Volley femminile - Nations League 2019 – Davide Mazzanti : “Felici per il risultato e non della prestazione”; Lucia Bosetti : “Contava vincere” : Vittoria non brillantissima quella della Successo della Nazionale italiana contro la Corea del Sud nell’undicesima partita della Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-21; 23-25; 25-13) sulla formazione asiatica al termine di un incontro controllato per la maggior parte del tempo, ma rimesso in discussione a causa di diversi passaggi a vuoto sui quali sicuramente il tecnico ...

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd Luciana Garbuglia : "Meglio un putt*** che un ladro razzista" : Matteo Salvini "vanta" una lunga lista di insulti con il quale viene colpito dagli oppositori. Questa volta è il sindaco del Pd di San Mauro Pascoli (Emilia Romagna), Luciana Garbuglia, ad attaccarlo: "Meglio un putt*** che un ladro razzista". Il ministro dell'Interno non ha replicato a simile "prod

Scuola - assegnazioni provvisorie ultime notizie : lo sfogo di Lucia Azzolina sul sostegno : L’onorevole Lucia Azzolina ha pubblicato un post su Facebook in merito alla questione della specializzazione sul sostegno e il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie. La ‘grillina’ si è lasciata andare ad uno sfogo. assegnazioni provvisorie, Lucia Azzolina: ‘Ha o non ha senso prendere la specializzazione?’ ‘Insegnare sul sostegno non è una passeggiata – esordisce Lucia Azzolina – Ci ...

Luci sul Parco : a Gambarie il 15 giugno l’apertura del “playground Aspromonte” di basket e dello spazio Sport : Praticare Sport fa bene. All’area aperta ancor di più, è scientificamente provato. Allenarsi, divertirsi e giocare in una cornice unica come quella di un Parco Nazionale rende il tutto magico ed indimenticabile. In occasione del suo 25° anniversario, il Parco dell’Aspromonte con l’evento “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte” che si terrà a Gambarie sabato 15 giugno, vuole esaltare i valori naturalistici, culturali e ricreativi che rendono unica ...

“Luci sul Parco” - l’Aspromonte in festa il 15 giugno a Gambarie : Condividere, coinvolgere, sensibilizzare. Il Parco dell’Aspromonte, in occasione del suo 25esimo anniversario, “accende le luci” sui valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi che rendono unica l’Area Protetta e caratterizzano uno stile di vita salubre e positivo in piena armonia con l’ambiente. “Luci sul Parco. Estate d’Aspromonte”, è infatti l’importante evento organizzato dall’Ente Parco che si svolgerà a ...

Lucifer 5 si farà e sarà l’ultima stagione : Tom Ellis esulta ma é panico sui social : Lucifer 5 si fa: ancora una volta, il Diavolo si salva dallo spettro della cancellazione e tornerà il prossimo anno su Netflix. Tuttavia, alla gioia del rinnovo si aggiunge una triste notizia: la piattaforma ha annunciato che la quinta sarà l'ultima stagione. Un colpo basso per i fan che speravano almeno di vedere la serie con Tom Ellis, neo sposo per la seconda volta, almeno in un sesto capitolo. All'entusiasmo del cast, che ha commentato ...

Roberto Bolle e Vecchioni sul palco di piazza Duomo : emozione per “Luci a San Siro” : Sono entrambi visibilmente emozionati Roberto Vecchioni e Roberto Bolle sul palco in piazza del Duomo alla fine dell’esibizione che ha visto l’Étoile danzare con Nicoletta Manni sulle note di “Luci a San Siro”, una delle canzoni simbolo del capoluogo meneghino. L’occasione è lo show finale di OnDance, la grande festa della danza voluta e organizzata da Roberto Bolle, giunta alla seconda edizione e di cui l’artista ha già annunciato un nuovo ...

Lucia Annunziata : "Fazio ha aggirato la legge sul taglio dello stipendio" : Lucia Annunziata difende Fabio Fazio dagli attacchi della politica, ma allo stesso tempo distingue il suo caso da quello di Gad Lerner, non rinunciando alla polemica nei confronti del conduttore di Che tempo che fa.A Mezz’ora in più, la Annunziata ospita proprio il giornalista che lunedì tornerà in onda con L’Approdo. Un’occasione per discutere dell’attualità e delle frecciate lanciate dal leader leghista.prosegui la letturaLucia Annunziata: ...

Conte-Inter - Mentana sul comunicato della Curva Nord : “AlLucinante” : Con un comunicato delle prime ore del mattino, l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte in panchina, annunciando difatti qualcosa che già si sapeva da tempo. Poco dopo, la Curva Nord nerazzurra ha salutato il tecnico pugliese con un messaggio tutt’altro che accogliente. Così, è arrivata la risposta del noto giornalista Enrico Mentana, tifoso dell’Inter. Ecco le sue parole su Facebook. “Ho appena ...

Non è bello fare satira sulla vita privata delle persone! La stoccata di Carmen Russo a Luciana Littizzetto : La showgirl Carmen Russo ha risposto, a "Vieni da me", ad alcune battute lanciate sulla sua maternità dalla comica Luciana Littizzetto. In una delle nuove puntate di "Vieni da me", si è presentata nelle vesti di ospite la showgirl Carmen Russo. La moglie di Enzo Paolo Turchi ha concesso un'intervista esclusiva al talk-show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1. Nel corso del suo intervento la showgirl ha confidato al pubblico le ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

Luciano Moggi - la profezia sulla doppia impresa di Gasperini : come ci può riuscire : L' Atalanta è sempre più vicina al sogno Champions e tutti esaltano Giampiero Gasperini: fioccano le interviste, per il mister bergamasco, e gli elogi si sprecano per il cammino che la squadra sta facendo. «Le mie squadre hanno sempre fatto buon calcio e i giovani che mi sono stati affidati sono sta

Il teatro-canzone di Lina Sastri al Teatro Brancaccio sulle note dei poeti musicanti da Pino Daniele a Lucio Dalla : PRIMAPRESS, - ROMA - Il Teatro-canzone di Lina Sastri sarà sul palco del Teatro Brancaccio di Roma il prossimo 9 maggio con "Pensieri all' improvviso. Poesia in musica. Cantata del prima e del dopo". ...