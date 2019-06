Elisa con gli Imagine Dragons all’estero e ricorda bel momento ad Amici

Basket – Splendido bis delle azzurre : ancora una vittoria contro la Bielorussia! Elisa Penna miglior marcatrice : Parma, Italia-Bielorussia 73-56: per Crippa partita numero 100 in Nazionale. Raduno sciolto, le azzurre si ritrovano martedì 18 a Roma Vince ancora l’Italia, nel secondo test consecutivo che ha visto impegnata la Nazionale Femminile nel weekend contro la Bielorussia. Dopo il 71-67 di Broni, oggi le azzurre si sono imposte per 73-56 al PalaCiti di Parma. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 12 punti, in doppia ...

Mondiale femminile - Elisabetta Casellati : “continuate così” : Altro successo per l’Italia nel match del Mondiale femminile contro la Giamaica. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, scrive su Twitter: “Grandissime ragazze, avete conquistato gli ottavi di finale. Continuate cosi’. Forza Azzurre. Il Calcio rinascera’ grazie alle donne”. Tutto facile per le azzurre che hanno dominato in lungo ed il largo, il risultato di 0-5 non lascia dubbi sull’andamento ...

OVO Energy Women’s Tour 2019 : Lizzie Deignan conquista tappa e maglia! Elisa Longo Borghini dà spettacolo ed è terza : È uno show timbrato Trek-Segafredo quello che va in scena nella quinta frazione dell’OVO Energy Women’s Tour 2019, corsa a tappe britannica facente parte del massimo circuito del ciclismo su strada femminile. La compagine statunitense domina e porta la sua leader, Elizabeth Deignan, ex campionessa del mondo, al successo: per lei colpo doppio, arriva anche la maglia di leader della classifica generale. 140 chilometri da Llandrindod ...

Belve (Nove) - Elisa Di Francisca : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia” : “Il rapporto con Arianna Errigo? Preferisco vincere un’Olimpiade e perdere una finta amicizia”. La schermitrice Elisa Di Francisca, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì 14 giugno alle 22.45 torna con i ricordi al 28 luglio 2012 ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra, quando vinse contro la connazionale Arianna Errigo in finale per un solo punto. “Arianna Errigo ha detto: ‘Io a quella ...

Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato Francesco : l’amore continua : Elisabetta Gregoraci è fidanzata con l’imprenditore Francesco continua la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco. Nonostante le voci di crisi trapelate negli ultimi mesi, i due continuano a ritagliarsi dei momenti romantici. E dopo anni di inseguimenti e gossip, il settimanale Chi è riuscito finalmente a immortalare un bacio tra Elisabetta e […] L'articolo Elisabetta Gregoraci bacia il fidanzato ...

Scherma - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo confermare la grande tradizione di questa specialità in ambito ...

Elisa uccisa in casa a 35 anni : il marito ha confessato. L'allarme dalla figlia : «È successo qualcosa a mamma» : Ha confessato il marito di Elisa Ciotti, la donna trovata morta stamani in casa a Cisterna di Latina. L'ammissione di colpevolezza da parte dell'uomo, 35 anni come la vittima, è...

Cisterna di Latina. Ha confessato il marito di Elisa Ciotti : Il marito di Elisa Ciotti ha ammesso le sue responsabilità. E’ lui l’autore del femminicidio che ha scosso stamani Cisterna

Elisabetta Canalis "cancella" Striscia la notizia. Scelta dolorosa - il video che sconcerta i fan : Indietro non si torna. Elisabetta Canalis ha deciso di tagliare i ponti con il passato, anche quello a cui più è affezionata come Striscia la notizia. Una Scelta dolorosa, anche fisicamente. L'ex velina infatti si è fatta cancellare dal suo tatuatore di fiducia il "tribale" di corona di rose che sfo

Elisabetta Canalis scherza con la figlia e i palloncini “a doppio senso” : Si dice che la malizia stia negli occhi di chi guarda, e quelli di Elisabetta Canalis ne sono davvero pieni. L’ex velina stuzzica i follower e si diverte a giocare con i doppi sensi. Dopo i “piccantissimi” biscotti fallici, torna sul tema con un nuovo video pubblicato su Instagram: “Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa”, dice nel filmato. E quelli che mostra hanno una forma ...

Elisabetta Canalis scherza con i palloncini a doppio senso : Elisabetta Canalis è tornata a stuzzicare la fantasia dei suoi follower. Dopo aver pubblicato un video su Instagram mentre preparava dei biscotti ora è la volta dei palloncini... Elisabetta ha girato un video, pubblicato poi su Instagram, mentre stava tornando a casa dopo aver preso la figlia a scuola. La bambina aveva ricevuto dei palloncini da portare a casa. A quel punto la showgirl sarda ha deciso di farne partecipi anche i suoi follower. ...

Melania Trump in bianco e blu per l'incontro con la regina Elisabetta II : Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e ...

Arriva Secret Diaries - il nuovo EP di Elisa con inediti in inglese : Il nuovo EP di Elisa è Secret Diaries. La nuova prova discografica dell'artista di Monfalcone Arriva il 7 giugno e sarà rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming. 5 i brani inseriti nella tracklist, che comprende ben 4 inediti in inglese. In più, sarà inclusa anche una delle tracce di Diari aperti nata in inglese. I 4 brani mai pubblicati fanno parte della lista di canzoni tenuta fuori dall'ultimo album, realizzato ...

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita stretta di mano con la Regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...