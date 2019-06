È tornata la pace tra Kristen Stewart e Stella Maxwell?

(Di lunedì 17 giugno 2019)pare abbiano trovato il modo di fare: le due sono state beccate insieme a New York tra baci e tenerezze. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornato direbbe Antonello Venditti. Quello tranon ha fatto un giro immenso, ma è comunque tornato. O almeno così pare, stando al gossip americano e alle recenti foto dei paparazzi. Da molti giorni, infatti, si mormora che l’attrice e la modella abbiano ricominciato a frequentarsi dopo sei mesi di pausa. I fotografi le hanno pizzicate più volte insieme, prima all’uscita di un salone di bellezza a La Quinta, in California, poi per le corsie di un supermercato a New York.E se dalle prime immagini potevano sembrare semplicemente buone amiche, qualche dubbio in più sorge guardandoche fanno la spesa a notte fonda, tenendosi mano nella mano. Salvo separarsi un attimo per dividersi i compiti: la star di Twilight è andata a recuperare la roba da bere, tra bottiglie e lattine, mentre la supermodella si è occupata degli snack, con popcorn e caramelle. Tenerezze nella Grande Mela insomma, tra due ragazze che appena sei mesi fa sembravano essersi dette addio.