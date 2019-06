Pfas | le stime della Regione Veneto sono tutte da rifare | i contaminati saranno 7 volte

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Nel giugno 2017 laprevedeva che sarebbero stati 7mila gli abitantiZona Rossa soggetta all’inquinamento da, nelle province di Vicenza, Padova e Verona, per i quali si sarebbe reso necessario un percorso diagnostico e terapeutico di secondo livello a causapresenza nel sangue di sostanze perfluoroalchiliche. Si trattavasta area veneta interessata allo sversamento di sostanze chimiche nella falda, generato dalla industria Miteni di Trissino, che ha inquinato gli acquedotti. Quella previsione, due anni dopo, è stata clamorosamente smentita. In peggio. Perché bisogna moltiplicare il numero di duee mezzo se si vuole arrivare ai casi accertati di contaminazione, ma in prospettiva bisognerà moltiplicarla per almeno cinque o seiper arrivare al dato definitivo., la testimonianza ...

