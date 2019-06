Napoli | lite per schiamazzi a Palma Campania | 83enne spara e uccide il titolare di un

Sarri furioso – Lite in partitella - la reazione dell’ex Napoli : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri ha lasciato l’allenamento di rifinitura furioso. Sarri furioso – A monte della forte arrabbiatura del tecnico toscano c’è un diverbio scoppiato tra David Luiz e Gonzalo Higuain. partitella nervosa Anche una normale seduta di rifinitura alla vigilia di una finale europea riesce a regalare momenti di tensione nel Chelsea. Il fattaccio avviene nella ...

Napoli - uccisero 19enne dopo una lite : «No all'ergastolo - troppo giovani» : Non ha chiesto l?ergastolo, non ha invocato il fine pena mai come sbocco scontato in un processo per l?omicidio di Emanuele Errico, un ragazzo di appena 19 anni. Ha chiesto invece una...

Napoli - De Laurentiis ha le idee chiare : “Champions ed Europa League vanno abolite - vi dico la mia idea” : Il presidente del Napoli ha espresso il proprio parere sulla stagione degli azzurri, soffermandosi poi anche sulle attuali competizioni europee che sarebbero da abolire L’attuale format delle Coppe europee continua a non andare giù ad Aurelio De Laurentiis, che prosegue la sua campagna per abolire Champions ed Europa League. AFP/LaPresse Il numero uno del Napoli è stato intervistato dal Corriere della Sera, proponendo la propria idea ...

Enzo d’Errico : «La cosiddetta élite di Napoli contesta De Laurentiis perché ha il culo al caldo» : Ha cominciato a Paese Sera, da sempre riferimento napoletano del Corriere della Sera e da quattro anni direttore del Corriere del Mezzogiorno. Enzo d’Errico conosce e racconta Napoli da tempo. Ha scritto prevalentemente di politica, eppure il calcio è una sua grande passione. Il calcio e il Napoli. Tante ne ha viste, come un vero tifoso. E continua a seguire quel che accade sia in campo che fuori. La scorsa settimana ha scritto un editoriale ...

Napoli - lite in famiglia ai Quartieri Spagnoli : arrestato 38enne per maltrattamenti : Gli agenti del commissariato Decumani hanno arrestato S.M., napoletano di 38 anni, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via ...

Napoli - lite in un supermercato : figlio uccide il padre accoltellandolo alla gola : Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri sera in via Nuova Poggioreale a Napoli, precisamente in un supermercato, dove, al culmine di una lite, Vincenzo Cardone, un uomo di 53 anni, è stato accoltellato probabilmente da uno dei suoi figli. L'uomo è stato colpito alla giugulare, e per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il diverbio, secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line, Leggo, sarebbe avvenuto davanti a ...

