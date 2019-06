Moto2 – Alex Marquez cala il tris in Spagna | lo spagnolo si impone davanti a Luthi e

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Il pilotavince la terza gara di fila e si porta in testa al Mondiale die Navarro completano il podiovince il Gp di Barcellona di, centrando così la terza vittoria consecutiva in questo Mondiale. Lonon lascia scampo ai propri avversari, chiudendo la pratica Montmelò compiendo una prestazione perfetta, che gli vale la leadership nella classifica iridata. Alle spalle del pilota della Ksi piazza lo svizzero Thomas, seguito dalloJorge Navarro. Lorenzo Baldassarri, ritiratosi per una caduta, finisce in quarta posizione nel mondiale, dopo aver iniziato la gara in testa. Il primo italiano al traguardo oggi è Enea Bastianini, quintoa Luca Marini.L'articoloilin, losie Navarro: Baldassarri out SPORTFAIR.

DBDeiman : Quest'anno Alex Marquez fa sul serio. Sarà un campionato di #Moto2 molto bello quest'anno, con almeno quattro pilot… - DanyForsy96 : #Moto2: Alex #Marquez vince il #CatalanGp davanti a #Luthi e #Navarro. Out #Baldassarri, #Bastianini e #Marini risp… - viajandoperdido : Moto2 Montmelò: Alex Marquez vince e va in testa al mondiale. Out Diggia e Baldassarri -