Casellati-Alitalia | “Voli in ritardo per me? Non uso privilegi impropri Povertà di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) “Oggi ladi argomenti della politica rispetto ai problemi reali del Paese, fa sì che l’attenzione spesso venga spostata su presunti. Ed eccomi tristemente a rispondere a una richiesta di chiarimenti del senatore Patuanelli rispetto al fatto di utilizzare – anziché voli di Stato – il vettoreper i miei spostamenti in occasione di importanti impegni istituzionali”. E’ la versione del presidente del Senato, Elisabetta, sugli episodi riferiti dal Fatto Quotidiano nei giorni scorsi sui ritardi dei voli casusati dalla seconda carica dello Stato e dal suo entourage. “È successo di recente, e per più delle due volte indicate – aggiunge – che venissi chiamata dalla saletta dell’aeroporto per imbarcarmi con gli altri passeggeri e che poi fossi costretta invece ad attendere, due ore una prima volta e ...

fattoquotidiano : CASTA CON LE ALI Sale a bordo solo dopo che gli altri sono seduti, vuol far spostare passeggeri. I ritardi e le pro… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Giugno: Lady Casellati si fa aspettare e i voli Alitalia ritardano - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Lady Casellati si fa aspettare e i voli Alitalia ritardano [continua a leggere:… -