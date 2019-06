Milano | non rispetta obbligo di dimora | arrestato

SCIOPERO ATM OGGI 13 GIUGNO/ Milano e non solo : gli orari completi dell'agitazione : SCIOPERO Atm previsto per OGGI, 13 GIUGNO 2019. A Milano e non solo, i mezzi pubblici subiranno cancellazioni o ritardi: ecco i dettagli

NBA - Belinelli spezza i sogni dell’Olimpia : “seguire Ettore Messina a Milano? Non è il momento” : Il giocatore dei San Antonio Spurs ha commentato l’ingaggio di Ettore Messina da parte dell’Olimpia Milano, ammettendo però che non lo seguirà in Italia Marco Belinelli non seguirà Ettore Messina all’Olimpia Milano, preferendo rimanere ancora un anno a San Antonio. Il giocatore degli Spurs non ha intenzione di abbandonare l’NBA, dal momento che sogna un altro contratto prima di lasciare ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis fidanzati? Eccoli a cena insieme in un ristorante di Milano : Già da qualche giorno di parla di una liaison fra Andrea Iannone e Giulia De Lellis e ora arrivavano i primi scatti che li vedono insieme mentre cenano in un ristorante di Milano. Per...

Giulia De Lellis e Iannone paparazzati a cena a Milano : dettagli e news : Giulia De Lellis e Andrea Iannone, beccati a cena a Milano: il gossip impazza, dettagli e news Sembra proprio che, qui, gatta ci cova: Andrea Iannone e Giulia De Lellis beccati di nuovo insieme, stavolta a cena in un ristorante esclusivo di Milano. Non una cena soli soletti ma in compagnia di un’altra coppia. Poco […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone paparazzati a cena a Milano: dettagli e news proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Iannone a cena insieme a Milano - Parpiglia : 'Scoop confermato' : La frequentazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si fa sempre più assidua: dopo essere stati pizzicati insieme a Lugano, ieri i presunti piccioncini hanno catturato l'attenzione dei curiosi in un noto ristorante di Milano. A lanciare il gossip sul nuovo incontro tra l'influencer e l'ex di Belen Rodriguez, è stato Gabriele Parpiglia: il giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha reso pubbliche due foto dell'ipotetica nuova coppia ...

Voluntary disclosure - la procura di Milano solleva questione di legittimità per la non punibilità dei riciclatori : Hanno profili di illegittimità costituzionale, secondo la procura di Milano, le norme sulla Voluntary disclosure che prevedono la non punibilità anche per i presunti riciclatori di somme nascoste al Fisco, anche all’estero, fatte rientrare con la ‘collaborazione volontaria’. È la questione sollevata dai pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi in un’udienza sul caso dei clienti vip del barone italo-svizzero Filippo Dollfuss. Sarà il gup ...

Seveso - dopo quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

A Social Music City è in arrivo Paul Kalkbrenner : non perderti il suo show a Milano : Domenica 9 giugno The post A Social Music City è in arrivo Paul Kalkbrenner: non perderti il suo show a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Rifiuti - 20 arresti per traffico illecito in sei regioni. Il gip di Milano : “Nei capannoni nessuna precauzione per salute” : Era una “organizzazione di tipo imprenditoriale, dedita in modo continuativo all’attività di cessione, ricezione, trasporto e stoccaggio di Rifiuti” quella scoperta dalle iniziali indagini della Procura di Torino poi trasmesse a Milano e che hanno portato a 20 arresti da parte del Noe di Milano (12 in carcere e 8 ai domiciliari) e che ruota attorno alla Winsystemgroup e al suo “dominus” Massimo Sanfilippo. Indagini ...

L'infermiera amica di Marco Carta arrestata a Milano non sarebbe un'infermiera : Non risulta iscritta all'Albo professionale degli infermieri di Cagliari la donna arrestata la scorsa settimana assieme al cantante sardo Marco Carta dopo un furto di 6 magliette da 1.200 euro alla Rinascente a Milano. Lo precisa l'Ordine provinciale degli infermieri, deciso a approfondire la questione. Questo pomeriggio Fabiana Muscas, 53 anni, l'amica processata per direttissima sabato scorso con Carta, era stata indicata su diversi siti on ...

Mercatone Uno - procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta dopo il fallimento di Shernon Holding : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della Shernon Holding, la società a cui dall’agosto 2018 faceva capo Mercatone Uno. Ne ha dato notizia l’Agi, che riferisce come l’indagine sia stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti ...

Mercatone Uno - procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta dopo fallimento di Shernon Holding : La procura di Milano ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta a carico di ignoti in relazione al fallimento della Shernon Holding, la società a cui dall’agosto 2018 faceva capo Mercatone Uno. Ne ha dato notizia l’Agi, che riferisce come l’indagine sia stata affidata al procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e al pm Roberto Fontana. Accertamenti ...

Furto alla Rinascente a Milano : il giudice non convalida l’arresto di Marco Carta - ma il cantante resta imputato : «Non sono stato io a rubare», ha detto Marco Carta, davanti al giudice prima e ai giornalisti poi. E dall’aula del Palazzo di Giustizia milanese è uscito «contentissimo» perché il suo arresto non è stato convalidato e nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura cautelare. Diversa la sorte per la donna che ieri sera è stata fermata con lui, ...

Salvini : "Su Sea Watch procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...