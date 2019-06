Da non sottovalutare la patch B266 per Huawei Mate 20 | primi avvistamenti in Europa

optimaitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Sta arrivando anche inil tanto atteso aggiornamento di maggio dedicato ai possessori di un20. Mi riferisco alladi maggio, la, che dà continuità a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con il20 Pro una settimana fa. Prima di andare avanti è giusto premettere che il pacchetto software che ha visto la luce oggi 15 giugno nel Vecchio Continente non ci consentirà di toccare con mano EMUI 9.1. Dettaglio non di poco conto, se pensiamo che qualche giorno fa vi ho anticipato interessanti funzioni che potremo sfruttare nel momento in cui il firmware sarà disponibile. Al momento le segnalazioni sull'aggiornamento in questione scarseggiano in Italia, ma non va tralasciato quanto è stato annunciato daBlog, fonte tedesca autorevole sulle novità per il produttore cinese. Quali sono al momento i dettagli disponibili a proposito dell’ultimo pacchetto ...

