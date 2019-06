Corbo | “A Napoli questioni irrisolte | ADL non compra e Ancelotti riposa Il vantaggio

Corbo : “I tifosi inseguono i nomi - qualcuno li avverta. Il mercato del Napoli si svolgerà così…” : Corbo: “I tifosi inseguono i nomi, qualcuno li avverta. Il mercato del Napoli si svolgerà così…” Antonio Corbo scrive sul mercato del Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “Leggo e sento parlare di James Rodriguez. Se davvero Ancelotti lo vuole, lo faccia acquistare. Se vi riesce. Se lo conosce. Se lo trova utile. Gli allenatori preferiscono alla fine i giocatori di una certa familiarità ...

Corbo : “Quello di Sarri forse non era vero amore per Napoli. Ma Jorginho e i napoletani si sbagliano…” : Corbo: “Quello di Sarri forse non era vero amore per Napoli. Ma Jorginho e i napoletani si sbagliano…” Corbo: “Quello di Sarri forse non era vero amore per Napoli. Ma Jorginho e i napoletani si sbagliano…”. Continua a tenere banco la discussione di Sarri che si accasa alla Juventus. Un trasferimento che in pratica non fa felice nessuno, nemmeno i dirigenti della Juventus che si apprestano ad ingaggiarlo, ...

Corbo : “Sarri diceva di commuoversi - parlava di Napoli toccando il cuore. I tifosi azzurri non hanno capito una cosa” : Antonio Corbo parla di Sarri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Campionato fermo, riprendono i voli di fantasia dei tifosi. Molti aspettano il nuovo allenatore, quelli del Napoli spaziano su più fronti. L’acquisto a sorpresa annunciato per oggi da quell’invincibile impresario di spettacoli che è De Laurentiis. La verità sui rapporti tra Juve e Sarri, una società e un uomo che non si erano mai amati. La ...

Corbo : “Scoperto il sistema clausola Ancelotti. Ilicic? Sono perplesso. Se Sarri va alla Juve vince il Napoli” : clausola Ancelotti, Sarri alla Juve e Ilicic. Antonio Corbo tratta gli argomenti nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: clausola Ancelotti, Sarri alla Juve e l’eventuale acquisto di Ilicic dall’Atalanta. Antonio Corbo tratta gli argomenti nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “clausola Ancelotti. Nell’ultimo intervento è stata definita strana. Non si capiva perché vi fosse ...

Napoli-Inter - Corbo : “Due chiavi tattiche dietro il successo. Koulibaly e Insigne - due messaggi per il futuro” : Napoli-Inter, Antonio Corbo commenta la vittoria degli azzurri nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: Napoli-Inter, l’editoriale di Corbo. “Parlano le panchine. Napoli e Inter vi scaricano oltre 150 milioni lasciando fuori i due attaccanti più chiacchierati, uomini di intatto valore per il mercato, ma nomi che richiamano crisi e polemiche. La penultima offre loro un’opportunità nella ripresa, quando ...

Corbo : “Napoli - vittoria e punti rivalutati da due importanti novità. Se ne terrà conto nel programmare la nuova stagione?” : Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli contro la Soal nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Sulla vittoria si leggono le impronte digitali di Alex Meret. C’è il futuro del Napoli nelle sue mani. Grandi e magnetiche come calamite. Essenziale la prontezza di intervento. Acrobazia sobria e mai teatrale. Meret protegge il Napoli quando l’infelice cambio di Younes per il surreale Verdi, la puntuale crisi del ...

Napoli - Corbo su Allan : “Voleva andare via - ha mollato da gennaio in poi” : Napoli, Corbo su Allan: “Voleva andare via, ha mollato da gennaio in poi” Napoli Allan Corbo| Il giornalista del quotidiano Repubblica, Antonio Corbo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. Queste le sue parole. Le dichiarazioni di Antonio Corbo “Il Napoli, lo scorso anno, ha fatto benissimo in campionato. Quest’anno leggermente meno bene, ma non si può ...

Corbo : “Dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni. Sul confronto Sarri-Ancelotti…” : Antonio Corbo ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 8: “Questo confronto tra Sarri e Ancelotti ha sicuramente stancato. Ma poi penso: ‘e menomale che il duello Sarri-Ancelotti ci ha fatto parlare, ringraziamo Dio, altrimenti di cosa avremmo parlato’? Il campionato non è mai iniziato, e dal 26 dicembre il Napoli non ha più regalato emozioni, se non fosse stato per poche eccezioni. Ieri sera? Un minuto ha separato la ...

Corbo : “Napoli - il Var premia la coraggiosa rimonta. San Maurizio di Frattaminore non abbandona Insigne…” : Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli contro il Cagliari, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Il Napoli dei sogni è rimasto per un’ora e mezza nel salotto di casa Ancelotti. Pentimenti e giuramenti di Insigne, i progetti di restauro che infiammarono la pace del Primo Maggio tra la società e il miglior talento italiano del Napoli, la partecipazione di De Laurentiis e Raiola come testimoni. Un incontro ...