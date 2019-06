A Microsoft non interessa se compriamo Xbox Scarlett

Il nuovo Fable non è stato tra i protagonisti all'E3 - ma Microsoft ha "grandi cose che aspettano dietro le quinte" : Si dice che un nuovo Fable sia in sviluppo e in passato si vociferava che avremmo visto qualcosa all'E3. Sfortunatamente, la conferenza di Microsoft si è conclusa senza alcun avvistamento di Fable. L'Head of Microsoft Game Studios, Matt Booty, ha dichiarato che ci sono molti giochi che non sono stati rivelati quest'anno, e che stanno aspettando dietro le quinte, riporta PCGamer."Ci siamo presentati con 60 giochi sul palco, 14 dei quali ...

Microsoft non aggiungerà più giochi retrocompatibili al catalogo di Xbox One : Microsoft ha annunciato che non ci saranno più giochi retrocompatibili aggiunti al catalogo di Xbox One, riporta GamesIndustry.biz.In un post sul blog che elenca i titoli finali in arrivo, Microsoft ha spiegato che ora sta "fissando le prospettive per il futuro della compatibilità", concentrandosi sulla console di prossima generazione, nome in codice Project Scarlett."Quattro anni dopo, la compatibilità rimane una priorità per Xbox, per la ...

Metro Exodus non è più un'esclusiva di Epic Games Store? Il gioco è stato avvistato su Microsoft Store : Come tutti sappiamo, Metro Exodus è diventato un'esclusiva di Epic Games Store e, all'annuncio, si confermò che si trattava di un accordo esclusivo di un anno. Secondo un nuovo elenco su Microsoft Store, però, potremmo vedere il gioco su una piattaforma diversa sul PC prima del previsto. A quanto pare, potremmo vederlo già la prossima settimana se l'elenco è corretto, riporta Wccftech.La data comparsa è il 9 giugno, giorno della conferenza E3 di ...

Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett : "Sony e Microsoft questa volta non commetteranno errori al lancio" : Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha visto Xbox One arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche da Sony stessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 e Xbox Scarlett cosa possiamo ...

Microsoft - perché per l’ad Nadella le aziende non possono più fare a meno del cloud : L’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, al Microsoft innovation summit a Milano (foto: profilo Instagram Microsoft Italia) È il cloud ad aver rimesso in pista Microsoft ed aver grattato via un po’ di ruggine dalla strategia del colosso di Redmond. Lo confermano anche i dati finanziari. La nota del terzo trimestre recita che i ricavi da servizi cloud e server sono cresciuti, anno su anno, del 27%, spinti dal boom del 73% ...

Huawei - Microsoft come Google/ Non accetta nuovi ordini : sospensione temporanea? : Huawei, dopo Google ecco Microsoft: non accetta nuovi ordini. Ma la sospensione potrebbe essere solo temporanea. Intanto il colosso cinese...

La collaborazione tra Sony e Microsoft vi ha sorpresi? A quanto pare anche lo staff di PlayStation non se lo aspettava : Solo una manciata di giorni fa Sony e Microsoft hanno annunciato una collaborazione, una condivisione di informazioni e tecnologie soprattutto in ambito cloud che ha stupito moltissimi fan ma anche addetti ai lavori che non si aspettavano una partnership di alcun tipo tra due compagnie rivali del mondo del gaming. A quanto pare le persone sorprese da questo annuncio sono parecchie.Bloomberg ha svelato un retroscena molto curioso dietro a questa ...

La cancellazione di Scalebound non è da attribuire alla sola Microsoft : Scalebound era forse un titolo un po' troppo ambizioso per il team di Platimun Games e questo ha in seguito portato alla decisione di cancellare l'intero progetto. Inutile dire che i fan non sono stati molto felici di questa decisione ed anche se è stata Microsoft a prendersi tutte le colpe, Platinum Games afferma che entrambi le parti hanno commesso degli errori.Come riporta WCCFTECH, Atsushi Inaba lo ha affermato durante una recente ...