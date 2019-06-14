Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19 | 00

matteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - virginiaraggi : Domenica 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con #ViaLibera, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti: 1… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… -
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DELLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BOCCEA PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico ED ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA PISANA A CASAL DEL MARMO PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. CODE A TRATTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BOCCEA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. AD ACILIA POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALL’ANAGNINA ALL’APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DALL’ANAGNINA ALL’APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA SOSTENUTO IL Traffico SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO DI FRANCIA, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE, FRA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA SOSTENUTO IL Traffico SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO DI FRANCIA, E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE, FRA VIA APPIA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SONO ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCNIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SONO ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCNIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEHERAN, E SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’ URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’ URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, ...